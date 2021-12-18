Анатолий Сальников: «Мампасси должен усилить игру «Локомотива»

— Интересный трансфер. По тем отзывам, что слышал, он должен усилить «Локомотив». И не только. Насколько понимаю, клуб работает над оформлением российского гражданства. А значит, он может пригодиться и сборной. У нас сейчас как раз нехватка хороших центральных защитников. Высокий, фактурный, я так понимаю, обученный, боец — школа «Шахтёра» говорит сама за себя. К тому же это приобретение однозначно на перспективу, что означает: клуб действует в соответствии с заявленной стратегией.
источник: «Советский спорт»