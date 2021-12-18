Анзор Кавазашвили - о назначении Ваноли: С таким же успехом «Спартак» могла возглавить Зарема

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

«Очередное ветреное решение Федуна. Он обращается с клубом, как с игрушкой. Если Ваноли провалится, все пойдет по знакомому сценарию, никто даже не удивится. Я не понимаю такого решения - зачем в лучший клуб страны приезжает зеленый парень-полутренер без опыта работы. Кто будет нести ответственность за результаты команды?

С таким же успехом Зарема могла бы возглавить «Спартак», разницы никакой нет. Я буду желать успехов любимой команде, буду поддерживать ее, но все происходящее совершенно не обнадеживает», - приводит слова Кавазашвили Sport24.ru.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.