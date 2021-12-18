Хорен Байрамян: Я точно не желаю, что принял решение играть за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признался, что он не желает о принятом решении играть за сборную Армении вместо России.

«Я не жалею об этом решении. Я сыграл достаточно матчей за сборную Армении, мне все нравится. Я всегда говорил, что Армения - моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. Я всю карьеру провел в России, живу здесь, она дала мне возможность играть в футбол. Это тоже моя родина!», - цитирует Байрамяна РБ-Спорт.

На молодежном уровне Байрамян играл за сборную России и успел провести за нее 16 игр в разной возрастной категории. Его дебют за национальную команду Армении состоялся 5 сентября 2020 года в Лиге наций против Северной Македонии (1:2).

В нынешнем сезоне Байрамян провел 15 матчей за ростовскую команду в РПЛ, отличившись голом и передачей.