В Бергамо произошло землятресение. В этот день запланирована игра между «Аталантой» и «Ромой»

В день проведения матча 18-го тура итальянской серии А между «Аталантой» и «Ромой» произошло землетрясение в Бергамо, что на севере страны.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Согласно источнику, подземные толчки силой от 4,3 до 4,8 были зафиксированы в Бергамо и Милане. Напомним, сегодня, 18 декабря, планируется провести матч 18-го тура итальянской серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» - «Рома». Встреча команд состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начинается в 17:00 мск.