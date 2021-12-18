Агент Эриксена выразил уверенность, что футболист вернется на поле и не будет завершать карьеру

Мартин Шутс, агент полузащитника Кристина Эриксена, выразил уверенность, что футболист вернется на футбольное поле несмотря на разрыв контракта с «Интером».

«К сожалению, сразу стало ясно, что все так и закончится. Италия - единственная страна, где нельзя играть или тренироваться с дефибриллятором.

Он очень хочет приехать в январе на Сан-Сиро, чтобы попрощаться с фанатами.

Эриксен в хорошей физической форме, уверен, что он вернется на поле, потому что футбол - его страсть», - цитирует слова агента Gazzetta dello Sport.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. Действующий контракт Эриксена заключен с «Интером» до 2024 года, но законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.