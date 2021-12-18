Премию Сергея Гимаева получили Роман Гутцайт и Леонид Слуцкий

Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж» в рамках церемонии чествования лучших спортивных комментаторов страны, которая проходит сейчас в Олимпийском комитете России при пор, получили спортивный комментатор Роман Гутцайт и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

спортивных комментаторов страны, которая проходит сейчас в Олимпийском комитете России при пор, получили спортивный комментатор Роман Гутцайт и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Победителей номинации объявил сын Сергея Наильевича Гимаева Сергей.

Премия «Голос спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».