«Рома» добилась разромной победы над «Аталантой» в гостях, Миранчук вышел на замену

18 декабря на стадионе «Атлетти Адзурри» состоялся матч 18-го тура итальянской серии А между «Аталантой» и «Ромой». Победу праздновали футболисты гостей со счетом 4:1.

У гостей мяч в собственные ворота срезал Брайан Кристанте на 45-й минуте. У «Ромы» забили Тэми Абрахам (1, 82), Николо Дзаньоло (27) и Крис Смоллинг (72).

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 64-й минуте, но н смог отметиться результативными действиями. Всего же в текущем сезоне он провел восемь матчей в серии А и отметился одним голом.

«Аталанта» с 37-ю очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. Рома (31) - поднялась на пятую позицию.