«Бохум» в меньшинстве обыграл «Лейпциг», у Тедеско первое поражение в новой команде

18 декабря на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Бохумом». Победу в меньшинстве праздновали гости со счетом 2:0.

В составе «Бохума» забитыми мячами отличились Яни Сеппа (57-я минута) и Масая Окугава (75).

На 70-й минуте игры «Бохум» остался в меньшинстве - Фабиан Клос был удален с поля за грубую игру. Однако это не помогло подопечным Доменико Тедеско забить хотя бы один гол.

Для немецкого специалиста это поражение стало первым во главе команды. Он проводит второй матч с «Лейпцигом».

Таким образом, на счету «Лейпцига» девятое место в Бундеслиге и 22 балла в таблице, «Бохум» набрал 16 очков и расположился на предпоследнем 17-м месте в таблице.