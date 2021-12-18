Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру

Бывший футболист «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов завершил футбольную карьеру. Последним местом работы узбекистанского игрока был китайский «Цанчжоу».

Ахмедов на протяжении своей карьеры выступал в России: «Анжи» (2010-2014) и «Краснодар» (2014-2017). Больше всего матчей в карьере полузащитник провел именно за махачкалинскую команду - 110 игр, в которых он забил шесть голов и отдал восемь передач.

В составе «быков» он отыграл 101 игру и отличился голом в семи играх.

В сборной Узбекистана он долгое время был капитаном команды. В 108 матчах за национальную сборную он забил 20 голов.