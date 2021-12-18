Денис Макаров признан лучшим игроком «Динамо» по итогам декабря

Полузащитник «Динамо» был признан болельщиками лучшим игроком команды в декабре. В этом месяце он забил гол и отдал ассист, а также начал результативную атаку в матче с «Зенитом» (1:1).

В текущем сезоне Макаров провел 15 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три передачи. В московский клуб он перешел из казанского «Рубина» в летнее межсезонье.

По итогам первой части чемпионата «Динамо» располагается на втором месте с 36-ю очками, уступая лидирующему «Зениту» два балла.