Роналдо стал владельцем «Крузейро». В его активе также испанский «Вальядолид»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо стал владельцем «Крузейро». В это клубе он начинал свою профессиональную карьеру.
Отметим, что «зубастик» также владеет испанским «Вальядолидом».
Бывший форвард купил 90 процентов акций команды за 400 миллионов бразильских реалов (примерно 70 миллионов долларов).
Отметим, что Роналдо начал свою карьеру в «Крузейро» в 1993 году. За 43 матча он забил 33 гола в национальном чемпионате, после чего через год перешел в голландский ПСВ (1994-1996).
источник: Globo.com