В матче с «Лидсом» «Арсенал» забил 7000-й гол в чемпионатах Англии.

18 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Арсеналом». Счет после первого тайма - 3:0 в пользу «канониров». В этой игре «Арсенал» оформил 7000-й забитый мяч в высших чемпионатах Англии.

Нападающий Габриэль Мартинелли на сегодняшний день забил оба гола за «Арсенал». Первым стал 7000-й гол «Арсенала» в Премьер-лиге с момента основания футбольной лиги в 1888 году.

«Арсенал» - лишь третий клуб в Англии, достигший этой отметки. Раньше это делали «Эвертон» (7139) и «Ливерпуль» (7069). Об этом сообщает Opta.