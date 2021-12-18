В Лондоне объявлен режим ЧП из-за коронавируса, АПЛ перенесла пять матчей

Мэр Лондона Садик Хан объявил режим чрезвычайного положения в городе из-за распространения нового штамма коронавируса - омикрон.

По информации Sky, ситуация в британской столице привела к значительной нагрузке на органы здравоохранения. В связи с этим были отменены пять матчей АПЛ, запланированных на субботу. Таким образом, 18 декабря в Англии пройдет только один матч - «Лидс» - «Арсенал».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник 20 декабря состоится совещание клубов, на котором будет принято решение о возможной приостановке чемпионата.

Напомним, клубы подготовили соответствующее обращение в лигу с просьбой взять паузу в сезоне до 15 января.