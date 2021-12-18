Иван Гецко: Такими защитниками, как Мампасси, сборной Украины нельзя разбрасываться

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко высказался о трансфере Марк Мампасси в московский «Локомотив».

«Марк Мампасси не известен широкому кругу болельщиков даже в Украине. Поэтому переход 18-летнего защитника за серьезные деньги в «Локомотив» – это свидетельство качественной работы «Шахтера» на трансферном рынке, или «железнодорожники» разглядели в нем очень талантливого игрока, который в ближайшие годы принесет им пользу, а затем будет продан с выгодой в более именитый клуб.

На мой взгляд, менеджеры «горняков» на примере Мампасси хотели продемонстрировать, что умеют продавать за большие деньги не только бразильских легионеров, защищавших цвета «Шахтера», но и воспитанников клубной академии.

Что касается выступлений Марка за юниорскую сборную Украины, то, поверьте, защитниками такого уровня нельзя разбрасываться. Тем более, что его переход в «Локомотив» – это инициатива «Шахтера», а не прихоть футболиста», – приводит слова Гецко «Метарейтинг Украина».

Напомним, что 17 декабря «Локомотив» официально объявил, что к команде присоединился центральный защитник Марк Мампасси. 18-летний футболист является воспитанником академии донецкого «Шахтера». Однако в составе взрослой команды «горняков» он провел ни одного матча.

В феврале 2021 года защитника отдали в аренду «Мариуполю» – на его счету 22 встречи, в которых он оформил один ассист. За сборную Украины до 19 лет футболист отыграл три матча.