Защитник «Днепра-1» попал в сферу интересов двух европейских клубов

Как стало известно «Метарейтинг Украина», кроме интереса к лучшему голеадору УПЛ Артему Довбику, со стороны европейских клубов появился также интерес к защитнику днепрян Александру Сватку.

По имеющейся информации, на украинца положили глаз два клуба - греческий «Олимпиакос» и швейцарский «Базель».

Вступят ли клубы в переговоры по этому футболисту, станет известно позднее. Ранее к Сватку проявлял интерес ещё один европейский клуб, но до перехода дело так и не дошло.

Отметим, что Александр Сваток уже имеет опыт выступлений в европейском чемпионате. В 2019 году защитник был игроком хорватского Хайдука, сыграв в составе клуба из Сплита 16 матчей. Также Сваток имеет опыт выступлений в составе молодежных сборных Украины.