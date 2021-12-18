Александр Алиев: Российское гражданство Мампасси? Ничего такого, я тоже украинский паспорт взял

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал трансфер Марка Мампасси из донецкого «Шахтера» в стан железнодорожников.

«Мампасси не такой известный игрок, чтобы о нем было столько внимания. Перешел и перешел. Могу пожелать ему только удачи в клубе, в котором я играл и очень люблю. Желаю, чтобы он приносил пользу и оправдал надежды, которые на него возлагают.

Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом».