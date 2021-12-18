Дортмундская «Боруссия» проиграла «Герте» в матче Бундеслиги

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде проиграла берлинской «Герте» со счетом 2:3.

Гости вышли вперед на 31-й минуте - отличился Юлиан Брандт. После перерыва хозяева смогли забить трижды: мячи на свой счет записали Исхак Бельфодиль и Марко Рихтер, оформивший дубль. Под занавес встречи вышедший на замену Штефен Тиггес сократил отставание, однако большего подопечные Макро Розе добиться не смогли.

Таким образом, «шмели» отстают от мюнхенской «Баварии» уже на девять очков (34 против 43).

Берлинцы, набрав 21 очко, поднялись с 15-го на 11-е место.

Бундеслига

17-й тур

«Герта» (Берлин) - «Боруссия» (Дортмунд) - 3:2 (0:1)

Голы: Бельфодиль, 57; Рихтер, 57; 69 - Брандт, 31; Тиггес, 83.