«Барселона» с трудом переиграла «Эльче» в испанской Ла Лиге

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле одержала победу над «Эльче» со счетом 3:2.

Уже к 19-й минуте хозяева выигрывали 2:0 благодаря голам Феррана Ютглы и Гави. Тем не менее, гости смогли выровнять положение: после перерыва отличились Тете Моренте и Пере Милья. Победу подопечным Хави принес точный удар Николаса Гонсалеса за пять минут до конца основного времени матча.

Таким образом, каталонцы набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Валенсию».

«Эльче» с 15 очками остался на 17-м месте.

Ла Лига

18-й тур

«Барселона» - «Эльче» - 3:2 (2:0)

Голы: Ютгла, 16; Гави, 19; Гонсалес, 85 - Моренте, 62; Милья, 64.