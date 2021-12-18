«Арсенал» в гостях разгромил «Лидс» в АПЛ

В матче 18-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на выезде одержал крупную победу на «Лидсом».
Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе «канониров» отличились оформивший дубль Габриэль Мартинелли, Букайо Сака и Эмил Смит-Роу. Хозяева ответили единственным мячом в исполнении Рафиньи, реализовавшего пенальти.
Лондонцы набрали 32 очка и продолжают удерживать четвертое место в турнирной таблице.
«Лидс» с 16 очками остался на 16-м месте.
АПЛ
18-й тур
«Лидс» - «Арсенал» (Лондон) - 1:4 (0:3)
Голы: Рафинья, 75 (с пенальти) - Мартинелли, 16; 28; Сака, 42; Смит-Роу, 84.
источник: «Советский спорт»