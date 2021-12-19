Прокуратура Парижа занялась расследованием беспорядков на матче «ПСЖ» - «Лион»

Парижская прокуратура приступила к расследованию беспорядков на трибунах во время матча 1/32 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем».

Как сообщает BFM, органы дадут оценку действиям фанатов, а также работе служб безопасности стадиона «Шарлети», на котором прошла встреча.:

Напомним, матч был прерван после первого тайма при счете 1:1 из-за того, что фанаты обеих команд смогли прорваться на поле и бросали файера. Кроме того, между болельщиками вспыхнули драки.

Это уже не первый матч, который прерывается из-за поведения фанатов. Ранее пострадал «Марсель», две встречи которого были прерваны по этому поводу.