«Севилья» смогла вырвать победу у мадридского «Атлетико»

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома обыграла мадридский «Атлетико».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Хозяев вывел вперед Иван Ракитич уже на седьмой минуте. Гости смогли отыграться на 33-й благодаря Фелипе. Победу «Севилье» принес Лукас Окампос, забивший на 89-й минуте.

Таким образом, «Севилья» набрала 37 очков и продолжает погоню за лидирующим «Реалом».

«Матрасники» с 28 очками остались пятом месте, однако имеют игру в запасе.

Ла Лига

18-й тур

«Севилья» - «Атлетико» (Мадрид) - 2:1 (1:1)

Голы: Ракитич, 7; Окампос, 89 - Фелипе, 33.