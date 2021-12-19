Хави - о победе над «Эльче»: Три очка на вес золота

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Эльче» (3:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барселона» сегодня была хороша», - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что уже к 19-й минуте хозяева выигрывали 2:0 благодаря голам Феррана Ютглы и Гави. Тем не менее, гости смогли выровнять положение: после перерыва отличились Тете Моренте и Пере Милья. Победу подопечным Хави принес точный удар Николаса Гонсалеса за пять минут до конца основного времени матча.

Таким образом, каталонцы набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Валенсию».

«Эльче» с 15 очками остался на 17-м месте.