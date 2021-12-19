Плющев - о победе России над Чехией: Наши ребята выглядели уверенно и реализовали свои моменты

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу национальной команды над Чехией (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Наши ребята выглядели уверенно и реализовали свои моменты. Чехи тоже играли достаточно хорошо, но им не все удалось. В общем, матч получился интересным», - приводит слова «РБ-Спорт».

Напомним, что первая шайба была заброшена на первой минуте - отличился Арсений Грицюк. Вскоре преимущество россиян увеличил Даниил Вовченко, а третий гол забил Михаил Григоренко. Чехия ответила голом Яна Коваржа.

В конце второго периода Григоренко отличился дублем, спустя две минуты гол соперника поразил Александр Елесин. Милан Гулаш забросил шайбу за сборную Чехии. Итоговый счет - 5:2.

Сборная России продолжает оставаться без поражений на турнире из трех матчей (9 очков). Чехия провела две встречи, проиграв обе (1).