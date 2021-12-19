Шамиль Тарпищев: Назначение Ваноли - это затыкание дыр

Президент Федерации Тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Я бы поставил российского специалиста. Назначение Ваноли - это затыкание дыр или выстраивание какого-то непонятного бизнеса», - приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.