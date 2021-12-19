Генич - о назначении Ваноли: «Спартак» выбирает тренера по внешнему виду

Комментатор Константин Генич прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Его образ уже сравнивают с Андреем Малаховым, а мне кажется, если присмотреться внимательно и примерить другие очки, есть сходство - не удивительный, но каким Ваноли окажется тренером - не знает никто», - приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.