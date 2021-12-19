Мацуев пожелал терпения новому главному тренеру «Спартака» Ваноли

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Ваноли не знают даже в самой Италии, как говорят, ноунейм. Дай бог чтобы у Ваноли все получилось. Желаю Ваноли терпения и удачи», - приводит слова Мацуева Metaratings.ru.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.