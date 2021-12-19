Юран не верит в успех Ваноли на посту главного тренера «Спартака»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Я не верю в успех Ваноли, у меня большие сомнения насчет него. Чудес не бывает. Мне неприятно видеть, как ведущий клуб страны, где я играл, с которым выигрывал трофеи, приглашает специалиста, который ни разу не работал в роли главного тренера», - приводит слова Юрана Metaratings.ru.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.