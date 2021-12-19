Червиченко - о назначении Ваноли в «Спартак»: Отношусь к этому с пренебрежительной усмешкой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Отношусь, наверное, как и все - с пренебрежительной усмешкой. По поводу успеха, тут важен вопрос: «Для кого?» Для этой итальянской бригады, я думаю, точно успех, которого они в своей жизни и не ждали. Они «расчехлят» клуб на приличные деньги и поедут к себе на Апеннины попивать кофе и закусывать хорошим сыром», - приводит слова Червиченко Eurostavka.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.