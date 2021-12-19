«Зенит» обсудит с Ракицким детали нового контракта в январе 2022 года

Руководство «Зенита» готово рассмотреть вариант с продлением действующего контракта центрального защитника команды Ярослава Ракицкого.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы намерены вступить в переговоры с 32-летним украинцем в начале следующего года. Ранее агент футболиста заявил, что если до 1 января команда не предложит защитнику продолжить трудовое сотрудничество, то игрок может начать поиски нового для себя клуба.

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

Контракт украинского игрока с сине-бело-голубыми истекает летом 2022-го.