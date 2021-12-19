«Бавария» хочет подписать форварда «Лидса» Рафинью

Фланговый нападающий «Лидса» Рафинья входит в сферу интересов «Баварии».

Как сообщает Todofichajes, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру бразильского игрока в качестве возможной замены форварду Кингсли Коману. Отмечается, что в данный момент француз не может договориться с мюнхенцами по поводу деталей нового контракта.

По информации источника, в случае неудачных переговоров баварская команда летом 2022 года предпримет попытку приобрести 25-летнего Рафинью и предложит за футболиста 50 миллионов евро.

Напомним, что бразилец выступает за «Лидс» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за «павлинов» 47 матчей, забил 10 голов и отдал 14 ассистов. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл пять встреч (2 гола).