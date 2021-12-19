Аршавин - о назначении Ваноли в «Спартак»: Немного странно выглядит со стороны

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Мне трудно это оценить. Конечно, немного странно выглядит со стороны. Но кто приглашал его, наверное, уверены в нем. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.