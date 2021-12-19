Кафу считает, что «Милан» является фаворитом чемпионата Италии

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил шансы «россонери» на победу в чемпионате Италии.

«Они вылетели из Лиги чемпионов, но в Серии А идут на первом месте и способны завоевать Скудетто. Я считаю «Милан» фаворитом чемпионской гонки», - приводит слова Кафу Calciomercato.

После 17 туров в серии а команда Стефано Пиоли с 39 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы. Лидирует «Интер», имея в своем активе 43 очка. Но у подопечных Симоне Индзаги на одну игру проведено больше.