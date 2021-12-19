Смородская назвала смешными задачи, поставленные перед Ваноли в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Задачи «Спартака» для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря», - приводит слова Смородской «СЭ».

Накануне генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.