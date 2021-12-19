Колосков - о назначении Ваноли в «Спартак»: За 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Хотелось бы верить, конечно, что Ваноли сможет реализоваться в России, добьется успеха со «Спартаком». Но, если честно, всякая вера уже давно у всех пропала: за 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея», - приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.