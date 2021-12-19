«Барселона» заинтересована в возвращении в клуб защитника Бартры

Центральный защитник «Бетиса» Марк Бартра может вновь стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, в подписании 30-летнего испанца заинтересован лично главный тренер каталонского клуба Хави. Отмечается, что основным конкурентом в борьбе за футболиста станет «Милан».

Напомним, что Бартра является воспитанником академии «Барселоны». Он находился в системе сине-гранатовых с 2002 по 2016 годы – на его счету 103 проведенных матча за основную команду, в которых он забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

К составу «Бетиса» игрок присоединился в январе 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти встречах, отличившись одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.