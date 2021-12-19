Кирилл Новиков: Для того, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, «Динамо» нужно усиление

Экс-наставник «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги первой части сезона чемпионата России для московской команды.

Отметим, что после 18 сыгранных туров подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

– Для того, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно усиление. Плюс, если клуб попадет в еврокубки, то тоже хотелось бы увидеть нападающего высокого уровня. Нужен игрок в середину поля. Чтобы продолжить соперничество с петербуржцами надо не терять очки в матчах, которые команда может с легкостью проходить, – цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне бело-голубые одержали 11 побед, три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. 25 февраля столичный клуб на выезде встретятся с «Химками».