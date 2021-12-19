Защитник «Спартака» Ещенко в январе может объявить о завершении карьеры

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко раздумывает над возможностью завершить карьеру. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 37-летний футболист может принять данное решение к началу первых январских сборов команды. В свою очередь, «Спартак» предложит игроку должность в структуре клуба.

Напомним, что Ещенко выступает за московский клуб с 2016 года. С тех пор он провел за команду 109 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.