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Михаил Боярский: Я был бы рад, если бы Ракицкий остался в «Зените» – он нужен клубу

Украинский футболист может стать свободным агентом летом 2022 года.
19 декабря 2021 14:33
автор: Владислав Корегин

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил возможный уход из «Зенита» центрального защитника команды Ярослава Ракицкого.

Ранее агент 32-летнего украинца сообщил о том, что если до 1 января петербуржцы не предложат футболисту новый контракт, то игрок может начать поиски нового для себя клуба.

– Бесспорно, Ракицкий нужен «Зениту». Несомненно! Я лично в большом восторге от его игры. Он очень нужный футболист с потрясающим опытом и очень сильными и точными ногами. Я был бы рад, если бы он остался. Семак, наверное, не против этого, – цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

Действующее соглашение украинского игрока с сине-бело-голубыми истекает летом 2022-го.

источник: «Спорт-Экспресс»
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