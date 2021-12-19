Михаил Боярский: Я был бы рад, если бы Ракицкий остался в «Зените» – он нужен клубу

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил возможный уход из «Зенита» центрального защитника команды Ярослава Ракицкого.

Ранее агент 32-летнего украинца сообщил о том, что если до 1 января петербуржцы не предложат футболисту новый контракт, то игрок может начать поиски нового для себя клуба.

– Бесспорно, Ракицкий нужен «Зениту». Несомненно! Я лично в большом восторге от его игры. Он очень нужный футболист с потрясающим опытом и очень сильными и точными ногами. Я был бы рад, если бы он остался. Семак, наверное, не против этого, – цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

Действующее соглашение украинского игрока с сине-бело-голубыми истекает летом 2022-го.