Месси пропустит матч «ПСЖ» в Кубке Франции

Стало известно о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не примет участие в гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции с «Феньи Ольнуа».

Как сообщает RMC Sport, тренерский штаб парижан намерен предоставить 34-летнему аргентинцу дополнительный отдых перед более важными играми. Напомним, что встреча в рамках Кубка состоится завтра, 20 декабря.

В нынешнем сезоне Месси отыграл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 45 очков после 18 туров.