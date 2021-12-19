Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против «Ред Стар»

Пресс-служба «Монако» объявила стартовый состав команды на гостевой матч с «Ред Стар» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.
Отметим, встреча между клубами состоится сегодня, 19 декабря, в 15:45 мск. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин начнет предстоящую встречу с первых минут. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек отыграл 22 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.
«Монако»: Маецки, Сидибе, Дисаси, Марипан, Якобс, Матазо, Чуамени, Головин, Боаду, Бен-Йеддер.
источник: ФК «Монако»