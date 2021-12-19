Вячеслав Малафеев: Сборной России достались очень крепкие и слаженные сборные в Лиге наций

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением по поводу итогов жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона-2022/23.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина выступят в Лиге B – их соперниками станут сборные Албании, Израиля и Исландии. 2 июня 2022 года Россия проведет свою первую встречу на турнире, сыграв на выезде против албанцев.

– Группа у нас достаточно интересная с точки зрения команд. Это только на первый взгляд кажется, что сборная России является безоговорочным фаворитом и должна с легкостью справиться со своей задачей. Нам попались очень крепкие и слаженные сборные, которые могут доставить нам неприятности, – приводит слова Малафеева Sport24.

Добавим, что прошедшем розыгрыше турнира Россия заняла второе место в группе с Венгрией, Сербией и Турцией, набрав восемь очков по итогам шести прошедших встреч.