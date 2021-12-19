Черчесов рассказал о вариантах продолжения карьеры

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда примет решение о продолжении своей карьеры.

Ранее сообщалось, что с 58-летним специалистом договорился венгерский «Ференцварош».

«Веду переговоры с несколькими клубами. В эту группу входит и «Ференцварош». Также со мной на связь выходили два клуба из Турции и из нескольких других стран. Все время нахожусь в размышлениях: что дальше. Решение приму на следующей неделе. Была цель: поехать на чемпионат мира в Катаре. С Россией мне не удалось достичь ее. На данный момент у меня нет возможности сделать это с другой национальной командой», —цитирует Черчесова Interia.

Напомним, что на клубном уровне Черчесов тренировал московские «Спартак» и «Динамо», а также «Ахмат», «Амкар» и польскую «Легию».

На данный момент «Ференцварош» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. В активе клуба 32 очка после 15 матчей.