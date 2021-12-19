«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Сассуоло», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2

Футболисты «Фиорентины» на своем поле поделили очки с «Сассуоло» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что по ходу встречи команда из Флоренци уступала своему сопернику в два мяча. В составе гостей голы забили форвард Джанлука Скамакка (32-я минута) и полузащитник Давиде Фраттези (37). Однако «фиалки» смогли сравнять счет во втором тайме – авторами забитых мячей стали нападающий Душан Влахович (51) и хавбек Лукас Торрейра (61).

На 68-й минуте защитник хозяев Кристиано Бираги был удален с поля за вторую желтую карточку. Его партнер по команде, а именно российский форвард Александр Кокорин, остался на скамейке запасных.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 31 очко и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» идет десятым с 24 очками.

22 декабря флорентийцы отправятся в гости к «Вероне», а его сегодняшний соперник в тот же день у себя примет «Болонью».

Чемпионат Италии

18-й тур

«Фиорентина» – «Сассуоло» – 2:2 (0:2)

Голы: Влахович, 51. Торрейра, 61 – Скамакка, 32. Фраттези, 37.

Удаление: Бираги (68).