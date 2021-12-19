Суарес оскорбил Симеоне после замены в матче «Атлетико» с «Севильей»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказал недовольство своей заменой по ходу матча 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).
Как сообщает Marca, 34-летний оскорбил наставника «матрасников» когда пошел на скамейку запасных.
«Чертов чудак, всегда одно и то же», — такие слова Суареса в адрес тренера зафиксировали видеокамеры.
Отметим, что уругвайский форвард не забивал за «Атлетико» в семи последних матчах команды.
Добавим, что в последний раз Луис отмечался голом 7 ноября. Тогда он отправил мяч в ворота «Валенсии».
источник: Marca