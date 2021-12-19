«Челси» хочет приобрести защитника «Милана» Эрнандеса

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес входит в сферу интересов одного из клубов чемпионата Англии.
Как сообщает El Nacional, 24-летнего француза намерен приобрести «Челси», рассматривающий игрока «россонери» в качестве возможной замены Бену Чилуэллу. Напомним, что в данный момент англичанин восстанавливается после травмы колена.
По информации источника, руководство аристократов предпримет попытку подписать футболиста команды Серии А в ближайшее трансферное окно.
Напомним, что Эрнандес перешел в «Милан» в июле 2019 года из «Реала». С тех пор он принял участие в 100 матчах, забил 16 голов и отдал 18 ассистов. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
источник: El Nacional