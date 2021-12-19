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Александр Зинченко: Моя мечта - сыграть на «Донбасс-Арене»

Зинченко является игроком «Манчестер Сити».
19 декабря 2021 18:05
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своей главной мечте в карьере футболиста.

«Моя мечта – сыграть на «Донбасс Арене», ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, «Альянц Арена» – у меня там дебют был. «Олимпийский» – просто такая особая атмосфера.

У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально», - передает слова Зинченко Tribuna.com Украина.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в пяти матчах АПЛ из 17 возможных, он не смог отметиться результативными действиями. За сборную Украины хавбек провел 48 матчей, в которых забил восемь голов.

источник: Tribuna.com
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