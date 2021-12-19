«Аякс» одержал победу в дерби с «Фейеноордом» в гостях

Амстердамский «Аякс» одолел «Фейеноорд» в гостях в матче 17-го тура голландской Эредивизи. Счет в матче - 2:0.

Голы в этом матче были забиты усилиями Маркоса Сенеси (41, автогол) и Душана Тадича (81, пенальти).

Благодаря этой победе подопечные Эрика тен Хаага поднялись на первое место в турнирной таблице с 39-я очками. В активе «южного клуба» третье место и 36 баллов.

Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Фейеноорд» сыграет против «Херенвена» 22 декабря в гостях, а «Аякс» примет «Фортуну» в этот же день.