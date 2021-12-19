Форвард «Гранады» Молина стал самым возрастным игроком чемпионата Испании, оформившим хет-трик

Сегодня, 19 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Гранада» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» со счетом 4:1.

Одним из главных героев встречи стал испанский нападающий хозяев Хорхе Молина, отличившийся тремя забитыми мячами. Согласно данным Gracenote Live, форвард вошел в историю национального первенства Испании как самый возрастной футболист, оформивший хет-трик. Отметим, что в данный момент игроку 39 лет 241 день.

Ранее данный рекорд принадлежал фланговому полузащитнику «Бетиса» Хоакину, забившему три гола в возрасте 38 лет 140 дней.

Добавим, что в нынешнем сезоне Молина принял участие в 17 встречах во всех турнирах, набрав 6 (5+1) очков по системе «гол+пас».