«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Мане, Салах и Жота выйдут в старте «мерсисайдцев»

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19:30 мск.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Эмерсон, Дайер, Сесеньон, Уинкс, Н’Домбеле, Хын Мин, Алли, Кейн.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Конате, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Кейта, Мортон, Мане, Жота, Салах.
Перед очной встречей команд подопечные Юргена Клоппа идут на втором месте в таблице с 40-ю очками, в активе «шпор» 25 баллов и седьмое место.
источник: «Советский спорт»