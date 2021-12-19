«Челси» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».
Встреча на стадионе «Молине» завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, «аристократы» набрали 38 очков и продолжают занимать третью позицию. «Волки» расположились на восьмой строчке. У «Вулверхэмптона» 25 очков.
В следующем туре «Челси» сыграет в гостях с «Астон Виллой». «Вулверхэмптон» примет дома с «Уотфордом». Оба поединка состоятся 26 декабря.
АПЛ
18-й тур
«Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) - «Челси» (Лондон) - 0:0 (0:0)
источник: «Советский спорт»